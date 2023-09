Le Paris Surf & Skate Film Festival, entre vintage et modernité

Ce week-end, le Paris Surf & Skate Film Festival ouvre ses portes aux curieux, précisément du 24 au 27 septembre. Expositions, films, ou encore conférences sur les univers du surf et du skateboard y seront proposés dans le 14ème arrondissement de paris. Une véritable immersion entre des archives vintage et un univers plus moderne, avec toujours une note artistique, mais également politique.