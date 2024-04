Le Petit Q : 200 artistes frondeurs contre les dangers de l'intelligence artificielle

200 artistes viennent de pousser un coup de gueule contre l'intelligence artificielle en signant une pétition. Les plus grands noms de la musique comme Billie Eilish ou Nicki Minaj ont exigé une régulation de l'intelligence artificielle afin de protéger leurs oeuvres et le droit des artistes. La loi Elvis arrive après de nombreux abus autur de la copie de voix d'artistes, notamment après un faux featuring entre Drake et The Weeknd l'an dernier. Malgré cela en novembre, Youtube a tout de même créé un outil pour créer de la musique avec l'accord de neuf artistes.