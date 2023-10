Le Petit Q : Adonis, le fils de Drake assure déjà la relève

Alors que l’un des artistes les plus influents et écoutés de la planète, Drake, a décidé de faire une pause dans sa carrière, la relève semble déjà être assurée. A seulement 6 ans, son fils Adonis vient de dévoiler son tout premier titre intitulé « My Man Freestyle ». Et son père semble être sans surprise son premier fan puisque dans son dernier album « For All The Dogs », sorti le 6 octobre dernier, on entend quelques notes de son fils à la fin du titre « Daylight ». Le petit rappeur en herbe semble aussi être à l’aise devant les caméras puisqu’on l’aperçoit dans son propre clip ballon de basket en main sur un terrain, dans les vestiaires ou encore en train de simuler une conférence de presse. Et Adonis détient également un autre talent puisque c’est lui-même qui a dessiné la pochette du nouvel opus de son père. Une nouvelle future star mondiale ?