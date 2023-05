Le Petit Q : les people apportent leur soutien aux scénaristes d'Hollywood en grève

Aujourd’hui dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de la grève des scénaristes aux Etats-Unis qui bat toujours son plein : depuis maintenant une semaine, les auteurs sont dans la rue pour réclamer plus de reconnaissance et une révision des cachets suite à l’arrivée massive des plateformes de streaming et des intelligences artificielles à Hollywood.