Le Petit Q : le défilé hors-normes Balenciaga à Los Angeles

Ce samedi 2 décembre, la marque de haute couture, Balenciaga, organisait son très attendu défilé Automne 2024 sous le soleil californien, à Los Angeles. Un décor de rêve pour présenter ses nouvelles pièces, et notamment certaines qui fusionnent le passé et le présent à merveille. Un show inspiré par le lifestyle californien, avec une pointe de dérision à travers lequel la rappeuse Cardi B a fait sensation. Le directeur artistique de la célèbre marque, Demna Gvasalia, avait déjà il y a peu nommé Nicole Kidman en égérie. La rappeuse de 31 ans, égérie elle de la maison depuis 2020, s’est immiscée comme un poisson dans l’eau au milieu de mannequins professionnels, portant un très large manteau bleu électrique. On aussi vu Paris Hilton avec son jogging rose iconique et des tenues toujours plus dingues.