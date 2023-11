Le Petit Q : Barbra Streisand livre ses secrets à Stephen Colbert

Le 7 novembre 2023, Barbra Straisand publiait son autobiographie intitulée « My name is Barbra », qui retrace ses 60 ans de carrière d’actrice, réalisatrice ou encore de chanteuse. A cette occasion, le célèbre Stephen Colbert a diffusé lors dans son Late Show sobrement intitulé « The Late Show with Stephen Colbert », une interview exceptionnelle de l’artiste effectuée dans sa résidence de Malibu. Elle explique avoir débuté l’écriture de ses Mémoires de 992 pages presque dix ans auparavant en 2014, et avoir longuement hésité à les publier après notamment avoir arrêté de donner des interviews. La native de Brookyln, qui a vendu plus de 150 millions de disques revient sur certaines de ses déclarations auprès de journalistes particulièrement déformées. Barbra Stresand avertit notamment sur la célébrité en revenant sur l’un de ses anniversaires surprises initiée par son mari, qui ne s’est pas tout à fait déroulé comme prévu.