Le Petit Q : Beyoncé et Cher mises en lumière à la cérémonie des iHeartRadio Music Awards

Ce lundi 1er avril avait lieu aux Etats-Unis la cérémonie des iHeartRadio Music Awards, récompensant les artistes diffusés tout au long de l’année sur les stations de radio du groupe iHeartMedia ainsi que sur la plateforme de streaming iHeartRadio. Une cérémonie qui prenait place au Dolby Theater de Los Angeles et fondée en 2014, qui a été marquée cette année par la remise du prix de l’innovation musicale des mains du légendaire Stevie Wonder à Beyoncé. La superstar américaine fait largement parler d’elle ces derniers jours notamment de par la sortie de son huitième album intitulé « Cowboy Carter » vendredi 29 mars. Elle avait opté ce lundi soir pour une tenue à l’image de son dernier opus, aux forts accents country. Un look en cuir de la marque Versace de véritable cow-girl. La chanteuse a livré un discours poignant et engagé envers ses détracteurs, peu fans de son immersion dans la musique country. Cher, figure majeure de l’industrie musicale durant des décennies à elle reçu un Icon Award récompensant l’ensemble de sa carrière.