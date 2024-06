Le Petit Q - Brad Pitt accusé de maltraitance : sa fille Shiloh demande à supprimer "Pitt" de son nom

Alors qu’Angélina Jolie et Brad Pitt sont toujours en instance de divorce depuis 2016, leur troisième enfant, Shiloh Nouvel Jolie-Pitt a demandé à changer de nom à l’état civil pour ne plus porter le nom de son père. Si Shiloh Jolie ne souhaite plus porter le nom de son père, c’est pour une raison bien précise : l’acteur hollywoodien a été accusé de maltraitance et de violence conjugale.