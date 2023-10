Le Petit Q : Catherine Deneuve et la mode, une véritable histoire d’amour

Depuis ses tout débuts au cinéma, Catherine Deneuve a rapidement ébloui le public de par ses talents d’actrice, son charisme ou encore sa prestance. Mais Catherine Deneuve, c’est aussi une élégance et de nombreux styles intemporels. Durant 30 ans, l’icône de cinéma collabore avec le géant de la mode, Yves Saint Laurent, et sera l’une de ses muses les plus célèbres. Récemment, c’est auprès du directeur artistique de Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière, que Catherine Deneuve s’est dirigée, mettant en avant sa touche de modernité.