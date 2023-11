Le Petit Q : Charles III prononce un premier « discours du trône » controversé

Mardi 7 novembre, Charles III a prononcé son « premier discours du trône » devant les parlementaires britanniques, et ce depuis son accession au trône royal en septembre 2022, suite au décès de sa mère Elisabeth II. Au sein de la Chambre des lords, Charles III, hué par une partie de la foule à sa sortie, a plus ou moins inauguré l’ouverture d’une nouvelle saison en présentant le nouveau programme législatif du gouvernement. Un discours qui a été préparé par le Premier ministre actuel du Royaume-Uni, Rishi Sunak, et qui semble être à contre-courant des convictions du monarque, qui a déclaré qu’un nouveau projet de loi "soutiendra l'octroi de licences pour de nouveaux gisements de pétrole et de gaz afin d'aider le pays à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 sans ajouter de charges excessives aux ménages". Et ce alors que les Elections législatives auront lieu l’année prochaine, et que Rishi Sunak semble être lui en difficulté.