Le Petit Q : « Cowboy Carter », le nouvel album country de Beyoncé qui fait polémique

Ce vendredi 29 mars était particulièrement attendu par les fans de Beyoncé. La superstar américaine dévoilait juste avant le week-end de Pâques son tout nouvel album intitulé « Cowboy Carter ». Un opus de grande qualité pour les fans de l’artiste ainsi que pour la critique musicale. Il est le deuxième opus d’une trilogie débutée avec le triomphant « Renaissance » en 2022. Un huitième album aux accents country qui devait sortir bien plus tôt, mais qui avait finalement été reporté à cause de la pandémie de coronavirus. « Cet album a pris plus de cinq ans. Au départ, j’allais sortir « Cowboy Carter » en premier, mais avec la pandémie, il y avait trop de lourdeur dans le monde. Nous avions envie de danser. Nous méritions de danser », a-t-elle justement expliqué. Seul problème, et de taille, 27 morceaux étaient disponibles lors de la mise en ligne de l’album sur les plateformes de streaming, 24 sur les vinyles. Et les morceaux manquants font presque à l’unanimité partie des titres favoris des fans, comme « Ya Ya », ou « Spaghettii ». Sur la version CD, un titre de plus manque à l’appel. Beyoncé n’a pour le moment donné pas plus d’explications sur le sujet.