Le Petit Q : Drew Barrymore cède à la pression des grévistes

Hollywood est à l’arrêt ces dernières semaines. Depuis plus de quatre mois désormais, de nombreux scénaristes américains sont en grève, rejoints plus récemment par certains acteurs. Le 10 septembre dernier, Drew Barrymore annonçait malgré tout vouloir reprendre les tournages de son émission, « The Drew Barrymore Show ». Une décision qui ne passe pas auprès des grévistes de l’industrie qui l’accusent de manquer de solidarité. Sous pression, l’actrice a finalement annoncé ce lundi l’annulation de la reprise de son programme.