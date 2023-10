Le Petit Q : Elon Musk, garant de la désinformation ?

On le sait, Elon Musk est un personnage qui laisse rarement insensible. Depuis qu’il est à la tête de X (anciennement Twitter), celui qui est également directeur général de la société Tesla a remodelé le réseau à sa façon en mettant souvent en avant des positions très controversées. Le dernier scandale en tête le mêle au conflit entre Israël et le Hamas. L’algorithme de X met de plus en plus en avant les contenus peu vérifiés et racoleurs alors que les informations fiables, à travers les comptes vérifiés sont de moins en moins visibles. Les messages sensationnalistes et haineux prennent désormais largement le dessus sur la plateforme. Le milliardaire a d’ailleurs lui-même fait la promotion de comptes manipulateurs avant de se raviser, alors que de fausses images et vidéos sur le conflit sont visibles depuis les premières attaques du Hamas le 7 octobre dernier.