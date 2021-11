Le Petit Q : Éric Adams ou Curtis Sliwa, qui sera le prochain maire de New York ?

Aujourd’hui dans son Petit Q, Willy Papa s’intéresse à la course à la mairie de New York : qui est Éric Adams, le favori pour succéder à Bill de Blasio et devenir le premier maire noir de New York ? Et qui est Curtis Sliwas, le républicain au béret rouge qui descend dans le métro pour parler aux toxicomanes ?