Aujourd’hui dans son Petit Q, Willy Papa revient sur l’annonce des nominations aux Golden Globes, la cérémonie qui récompense les meilleurs films et les meilleures séries du moment. Et comme une cérémonie n’est rien sans sa polémique, cette année c’est l’absence de la génialissime « I may destroy you » qui fait hurler de colère les fans.