Le Petit Q – James Cameron et la France : une grande histoire d’amour

James Cameron et la France c’est une grande histoire d’amour. Le réalisateur marque les esprits avec “Terminator” en 1984. Ce film est un carton en France avec plus de 3 millions d’entrées. Deux ans plus tard, il signe le second volet d’“Aliens" avec la grande actrice américaine Sigourney Weaver. Mais il entre dans la légende avec “Titanic” qui cumule près de 22 millions d’entrées en France.