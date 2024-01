Le Petit Q : Jeremy Allen White, la nouvelle coqueluche de Hollywood

Il est sans aucun doute l’un des acteurs les plus en vogue des derniers mois. L’acteur Jeremy Allen White, qui vient de rafler le Golden Globe du meilleur acteur pour son rôle dans la série « The Bear » s’affiche partout. Et ce jusque dans la très commentée publicité Calvin Klein il y a quelques jours, dans laquelle il affiche sa plastique de rêve. Dans la série disponible sur Disney + il y interprète un talentueux cuisinier gastronomique prêt à tout faire pour sauver le restaurant familial en faillite. C’est pourtant en 2011, que l’acteur désormais âgé de 32 ans s’est fait connaître à travers la série « Shameless » avec le personnage de Lip qu’il interprètera durant une dizaine d’années. En janvier 2024, on le retrouvera aux côtés d’un certain Zac Efron dans le film « Iron Claw ». Le natif de Brookyln à la gueule de « bad boy » s’affiche désormais comme l’une des stars internationales incontournables.