Le Petit Q : Kate Middleton is back !

Aujourd'hui dans son petit Q, Willy Papa débriefe la sortie de Kate et William. The Sun fait le récit du week-end à l’air libre de la princesse de Galles, que le public n’a pas vue en chair et en os depuis Noël. L’épouse du prince William aurait été aperçue en compagnie de sa moitié ce samedi en pleine session shopping au Windsor Farm Shop, un magasin vendant des produits locaux.