Le Petit Q : Kate Middleton fait son grand retour

En retrait de la vie royale depuis des mois en raison de son combat contre le cancer et après avoir notamment raté les commémorations du D-Day, Kate Middleton a fait son grand retour ce week-end. La princesse de Galles a en effet participé au défilé Trooping the color aux côtés de son mari le prince William et de ses enfants. Forcément, les caméras du monde entier étaient braquées sur la princesse, dont l’état de santé reste un grand mystère.