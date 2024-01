Le Petit Q : la folie américaine des Stanley Cups

Depuis quelques semaines, une bouteille réutilisable est devenue un véritable phénomène mondial. Il s’agit des gourdes Stanley Cups, devenue en peu de temps inévitables et tendances. Et ce notamment depuis qu’une internaute a retrouvé la sienne intacte dans sa voiture incendiée. Aux Etats-Unis, on voit régulièrement des centaines de personnes s’amasser devant des supermarchés avant leur ouverture afin de se ruer sur les rayons de la marque. L’une des raisons : les gourdes au couleurs fluos type « crocs » sont commercialisées entre 30 et 40 euros, mais se revendent parfois plusieurs centaines d’euros. Ces gourdes existent pourtant depuis plus d’une centaine d’années et sont réputées pour garder les boissons chaudes et froides. Mais une trend TikTok en janvier 2022 a définitivement fait monter en flèche la marque. Le chiffre d’affaires annuel de Stanley est passé en quelques années de 70 millions de dollars à plus de 750 millions.