Le Petit Q : la promo XXXL de Dua Lipa pour son nouvel album

Pour son premier album, elle n'avait pas la popularité nécessaire pour faire de la promo. Pour son deuxième, la pandémie de Covid-19 l'avait stoppée. Alors pour son troisième, qui sort vendredi 3 mai, Dua Lipa a vu les choses en grand : une tournée promo dans le monde entier, déjà trois titres et singles disponibles et beaucoup de shots chez Seth Meyers. Une promo XXL qui n'a pas poussé ses tubes, incapables de se hisser au sommet des charts de chaque côté de l'Atlantique.

