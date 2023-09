Le Petit Q : la Vogue World, entre clubbing et Shakespeare

Jeudi 14 septembre, se tenait la Vogue World 2023 à Londres. Une soirée axée sur la mode et la culture durant laquelle un hommage aux créateurs britanniques était rendu, autour de chanteurs, mannequins et créateurs de modes. Kate Moss, Victoria Beckham ou encore Cara Delevingne avaient répondu à l’appel de l'évènement organisé par Anna Wintour, le tout dans un mélange d’ambiance clubbing et de tirade de Shakespeare. A noter tout de même l'absence de de William et Kate.