Le Petit Q : le meilleur du MET Gala 2021

Aujourd’hui dans son Petit Q, Willy Papa débriefe l’événement people le plus scruté de l’année : le MET Gala. Comme chaque année, les stars ont rivalisé de créativité pour être les plus époustouflants sur le tapis rouge, mais celle qui a le plus enflammé les réseaux sociaux n’est ni actrice, ni influenceuse : Alexandria Ocasio-Cortez, l’élue démocrate a dynamité les marches du MET avec une robe politique.