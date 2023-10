Le Petit Q : le musée Grévin flop la statue de Dwayne Johnson

Aujourd'hui dans son Petit Q, Willy Papa fait le point sur la nouvelle star exposée au musée Grévin. Après six longs mois de travail pour réaliser la sculpture de Dwayne Johnson, surnommé « The Rock », c'est finalement un loupé... Cette statue de cire, qui a coûté entre 50 000 et 60 000 euros, est l'œuvre de Stéphane Barret, déjà à l'origine d'une centaine de "pensionnaires" du musée, dont Angelina Jolie et Brad Pitt. Problème : la statue, très claire, présente, selon l'acteur lui-même, un problème au niveau de la couleur de peau.