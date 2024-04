Le Petit Q : le mystérieux candidat à la présidentielle américaine "littéralement n'importe qui d'autre"

La campagne présidentielle s’intensifie chaque jour un peu plus aux Etats-Unis à sept mois d’une élection encore bien indécise. Ce mardi, Donald Trump s’est montré comme à son habitude, particulièrement offensif lors de deux meetings donnés dans les Etats du Michigan et du Wisconsin. Deux Etats essentiels et décisifs dans la course à la Maison Blanche. Le milliardaire a axé son discours autour de l’immigration, pointant du doigt son adversaire Joe Biden accusé d’avoir importé « le carnage, le chaos et les tueries du monde entier », mais aussi de les avoir « déversés directement » aux Etats-Unis. Pendant ce temps-là un Texan du nom de Dustin Ebey âgé de 35 ans tente de récolter les 113 000 signatures nécessaires afin de se présenter à la présidentielle américaine 2024. Il se présente en tant que "Literally Anybody Else" soit "littéralement n'importe qui d'autre", son nouveau nom officiel.