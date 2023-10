Le Petit Q : le phénomène Victor Wembanyama débute son aventure américaine sur une défaite

Mercredi soir, la ville de San Antonio et plus globalement les fans de basket américain étaient en ébullition devant les débuts de Victor Wembanyama au sein de la ligue nord-américaine. Le joueur français sélectionné en première position par la franchise texane en début d’été dernier, a connu la défaite pour son premier match, face aux Dallas Mavericks. Malgré ses 15 points inscrits et certains contres qui ont enflammé la salle des Spurs, l’ailier fort de 19 ans n’a donc pas pu empêcher la défaite des siens. Mais les suiveurs américains misent gros sur le joueur de 2,24 mètres, nouveau phénomène outre-Atlantique, et de nombreuses stars, de LeBron James à Britney Spears, sont déjà fans.