Le Petit Q : le retour tendu du prince Harry après l’annonce du cancer de Charles III

C’est un retour qui ne laisse personne insensible. Suite à l’annonce d’une forme de cancer du roi Charles III en début de semaine, son fils cadet le prince Harry, exilé depuis plusieurs années aux Etats-Unis, est immédiatement monté dans un avion afin de rejoindre son père ce mardi 6 février. C’est via un vol de nuit que Harry a retrouvé le monarque au sein de sa résidence londonienne de Clarence House. Mais son frère aîné, William, a formellement refusé de venir à sa rencontre afin de partager un moment avec lui. Des sources ont confié au média britannique The Mirror que « le prince se concentre principalement sur sa femme, qui se remet d’une opération chirurgicale, ses trois enfants et maintenant son père. Il n’est pas prévu que la visite de Harry serve de véhicule de réconciliation ». Le prince William n’aurait « rien oublié des formules assassines du prince Harry contre lui et sa femme ». Le duc de Sussex âgé de 39 ans qui est resté durant une heure aux côtés du roi d’Angleterre avant de rejoindre Londres, aurait lui volontiers accepté de voir son frère si l’occasion s’était présentée.