Le Petit Q : les funérailles de Matthew Perry en toute intimité

Dans la nuit du 28 au 29 octobre dernier, Matthew Perry décédait seul chez lui dans sa maison de Los Angeles. Un drame et une grande tristesse pour de nombreux fans de l’interprète de Chandler Bing dans l’iconique série « Friends ». Vendredi 3 novembre, dans l’après-midi, se sont déroulées les obsèques du célèbre acteur en face des studios Warner Bros, en Californie, et à quelques encablures du studio où la série phare des années 1990-2000 était tournée. Les autres comédiens de la série ont évidemment pris part aux funérailles de Matthew Perry, mais s’en s’éterniser, laissant sa famille se recueillir plus intimement. Les causes de sa mort font toujours l'objet d'une enquête alors ques les analyses toxicologiques sont toujours attendues.