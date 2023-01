Le Petit Q - Golden Globes : les trois règles d’Eddie Murphy pour survivre à Hollywood

Aujourd’hui dans son Petit Q, Willy Papa débriefe la 80ème cérémonie des Golden Globes qui a eu lieu aux Etats-Unis. Au programme : un parterre de célébrités, les larmes de Ryan Murphy et la maladresse cocasse de Jennifer Coolidge. Le célèbre acteur Eddie Murphy a été récompensé pour l’ensemble de sa carrière et a donné les trois règles d’or pour survivre à Hollywood et à Will Smith.