Le Petit Q : les sœurs Williams, icônes de la pop culture

Elles ont révolutionné le tennis féminin par le jeu, mais aussi par leur engagement. Militantes de l'égalité salariale entre joueurs et joueuses, elles sont devenues des icônes du féminisme et de l'anti-racisme. Mais les soeurs Williams ont aussi eu une influence immense dans la culture américaine, de la musique aux jeux vidéos en passant par la télé-réalité et surtout la mode. Avec une étonnante consécration pour l'aînée Venus : une poupée Barbie à son effigie lancée cette semaine.