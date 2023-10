Le Petit Q : les témoignages saisissants des rescapés après la tuerie dans le désert du Néguev

Samedi 7 octobre au lever du soleil, une rave party réunissant plusieurs milliers de jeunes Israéliens s’achevait doucement dans le désert du Néguev, à quelques kilomètres de la bande de Gaza. C’est alors que certains d’entre eux ont aperçu au loin des roquettes dans le ciel prêtent à s’écraser sur le lieu de l’évènement. S’en est suivi un terrible moment de panique et d’horreur après l’assaut de nombreux terroristes du Hamas, tuant au moins 260 personnes et kidnappant d’autres festivaliers, comme on l’a vu dans les images de Quotidien du lundi 9 octobre. Durant le drame, certains jeunes ont réussi à survivre en se cachant des heures dans le désert, pendant que d’autres se faisaient abattre à bout portant. Les témoignages de différents rescapés, et des familles de personnes abattues ont saisi la planète entière.