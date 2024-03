Le Petit Q : l’étrange monolithe de trois mètres de haut découvert au Pays de Galles

C’est une découverte pour le moins surprenante et déconcertante. Le week-end dernier à Hay Bluff, une colline située au nord du Pays de Galles, des promeneurs sont tombés sur un monolithe (un bloc normalement de pierre massif taillé dans un seul élément) de métal de trois mètres de haut. Ce sont les médias britanniques Sky News et The Sun qui ont relayé la vidéo des témoins, alors que quatre ans plus tôt, d’autres monolithes du genre avaient été découvert aux Etats-Unis et en Europe. Ce monolithe « était creux et j'imagine qu'il était assez léger. Assez léger pour que deux personnes puissent le transporter et le planter dans le sol », s’est exprimé l’un des témoins à la presse. Un objet donc possiblement placé à cet endroit volontairement ?