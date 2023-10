Le Petit Q : l’horreur en plein festival dans le désert du Néguev

Depuis samedi dernier, les frappes du Hamas sur le sol israélien ont déjà causé la mort de centaines de personnes, et provoqué les blessures de milliers d’autres. Au cœur du désert du Neguev, non loin de la bande de Gaza, des milliers de festivaliers étaient réunis dans le cadre du Tribe of Nova, pour danser au rythme de la musique trance, comme régulièrement durant l’année. Mais au lever du soleil, plusieurs roquettes sont lancées sur le festival pendant que des groupes terroristes kidnappent certains jeunes et en tuent d’autres par rafales. Des scènes d’horreur dans un bain de sang menant à la mort de 260 personnes. Certains festivaliers ont miraculeusement réussi à s’enfuir après s’être fait passer pour morts.