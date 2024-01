Le Petit Q : Lil Nas X choque avec son clip « J Christ » dans lequel il détourne des références religieuses

Le 12 janvier 2024, Lil Nas X a signé son grand retour sur la scène médiatique avec la sortie de son nouveau titre « J Christ ». Un nouveau clip qui a particulièrement fait réagir dans lequel le rappeur de 24 ans multiplie les références bibliques et enfile le costume de divinité, le tout sur talons aiguilles. On y voit notamment la crucifixion de Jésus, le miracle de la mer de Moïse ou encore l’arche de Noé. Mais ce n’est pas tout, match de basket entre le natif de Springs en Géorgie et Satan, chorégraphie de pompom boys, ou encore différents sosies de célébrités dans l’attente de leur entrée au paradis, les codes sont une nouvelle fois particulièrement chamboulés par l’artiste. Le tout pour dépeindre une sorte de résurrection pour Lil Nas X ? La comparaison a en tout cas choqué de nombreux fans de l’artiste, déjà dans le collimateur de certains après s’être mis en scène dans une vidéo en train de consommer des shots d’un liquide rouge sang, trempant dedans ce qui ressemble à des hosties. Cela ne l’a pas empêché de faire amende honorable sans toute fois réellement s’excuser : « Je ne voulais pas vous blesser, j’ai été mis au monde pour réunir les gens et promouvoir l’amour. C’est qui je suis. Je ne suis pas un démon maléfique », a-t-il tenu à préciser.