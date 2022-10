Le Petit Q : Michelle Bolsonaro, caution féminine et religieuse de Jair Bolsonaro

Aujourd’hui dans son Petit Q, Willy Papa brosse le portrait de Michelle Bolsonaro, épouse de Jair Bolsonaro, le président brésilien qui joue sa réélection en ce moment. Elle est jeune, elle a 40 ans et vient d’un milieu populaire. Selon elle, le rôle d’une femme c’est de servir son époux. Très présente lors de cette campagne présidentielle, Michelle Bolsonaro, très croyante, a une mission : convaincre le vote évangélique qui représente un tiers de l’électorat. Elle essaie aussi de rallier le vote des femmes auprès de Jair Bolsonaro, souvent qualifié de mysogyne. La pandémie de Covid-19 a fait rage au Brésil et alors que son mari se positionnait comme un farouche anti-vax, Michelle Bolsonaro s’est fait vacciner en douce à New York.