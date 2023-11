Le Petit Q : Mister Beast, le YouTubeur qui va toujours plus loin

Le Youtubeur américain Mister Beast est connu pour ses productions impressionnantes et dépensières. Mais dans sa dernière vidéo, le vidéaste a choisi de promouvoir une aide humanitaire, et ce en faisant construire 100 puits en Afrique. Dans un format d’une dizaine de minutes, l’homme raconte son voyage à travers différents pays africains, du Cameroun au Zimbabwe, en passant par le Kenya, la Somalie ou encore l’Ouganda. Une opération qui devrait aider 500 000 personnes et qui met en avant le manque d’accès à l’eau potable dans de nombreux pays du continent africain. De plus, les internautes peuvent faire un don pour la campagne « Water is life », disponible dans la vidéo. A l’heure actuelle, plus de 235 000 dollars ont déjà été récoltés par Mister Beast, qui s’attend déjà à de nombreuses critiques. Sa vidéo à déjà atteint 59 millions de vues en seulement deux jours.