Le Petit Q : « Oppenheimer » grand gagnant des Golden Globes 2024

Ce dimanche 7 janvier se tenait la prestigieuse cérémonie annuelle des Golden Globes à Los Angeles. Sur le tapis rouge, les stars se sont succédées comme à l'accoutumée. Et alors qu’un duel phare était annoncé entre les films « Oppenheimer » et « Barbie », c’est finalement le long métrage de Christopher Nolan qui a presque tout raflé. Le blockbuster qui tourne autour du créateur de la bombe atomique s’est adjugé cinq trophées et notamment ceux particulièrement prestigieux du meilleur acteur pour Cillian Murphy, du meilleur réalisateur, ou encore du meilleur film dramatique. Pendant ce temps-là, « Barbie » se console avec le titre de meilleur blockbuster de l’année et meilleure chanson originale. Emma Stone a elle aussi brillé avec le prix de la meilleure actrice dans son rôle dans « Pauvres créatures » de Yorgos Lantimos. Le long-métrage déjà lauréat de la Mostra de Venise a remporté aussi le prix de la meilleure comédie. Côté français, « Anatomie d’une chute » de Justine Triet a glané deux trophées, celui du meilleur film étranger et celui du meilleur scénario.