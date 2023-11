Le Petit Q : P. Diddy accusé de violences sexuelles par son ex-compagne, Cassie

Cela faisait bien longtemps qu’il n’avait plus fait la Une des médias américains. Le rappeur P. Diddy, Sean Combs de son vrai nom, a de nouveau fait parler de lui suite à la plainte déposée par son ex-compagne, la chanteuse Cassie. Cette dernière l’accuse de violences physiques, psychologiques, mais également d’avoir eu des « comportements déviants », et surtout de viol en 2018. Mais seulement 24 heures après ce dépôt de plainte, celui qu’on appelait Puff Daddy a trouvé un accord avec l’artiste R&B à l’amiable, comme le mentionnaient différents médias américains ce vendredi 17 novembre. Selon Cassie, ces différentes violences s’étendraient sur plus d’une décennie. Pour l’avocat du rappeur de 54 ans, ces accusations sont « insultantes et scandaleuses ». Le principal concerné a lui publié un communiqué à travers lequel il souhaite « tout ce qu’il y a de mieux » à son ex-compagne et sa famille.