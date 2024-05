Le Petit Q - P. Diddy : la vidéo qui scandalise l’Amérique

P.Diddy est dans l’œil du cyclone aux Etats-Unis après la publication d’une vidéo de 2016 dans laquelle on peut voir le chanteur en train de violemment frapper et traîner au sol son ex-compagne, qui l’accuse de violences et d’agression sexuelle. P.Diddy a fini par présenter ses excuses dans une vidéo publiée sur Instagram. Quatre autres personnes l’accusent de faits similaires, ce qui a entraîné la fouille de ses propriétés. Soupçonné de trafic sexuel, il continue de clamer son innocence sur les réseaux sociaux.