Le Petit Q : Patrick Dempsey élu « homme le plus sexy du monde »

Le magazine People a décerné ce mardi aux Etats-Unis le prix de « l’homme le plus sexy du monde » pour l’année 2023. Et c’est une figure bien connue du petit écran qui a glané ce titre en la personne de Patrick Dempsey, l’acteur phare de « Grey’s Anatomy ». L’homme âgé de 57 ans n’y a d’abord pas cru, pensant à une mauvaise blague, expliquant avec humour dans les colonnes du célèbre magazine : « J’ai toujours été la demoiselle d’honneur (…) c’est agréable d’être reconnu, et mon ego en prend certainement un coup, mais cela me donne la possibilité de l’utiliser pour quelque chose de positif ». Son rôle de Derek Sheperd au sein de la série hospitalière lui a largement permis d’être mis en avant aux yeux du monde. L’acteur sera également à l’affiche du biopic « Ferrari », en décembre prochain aux côtés de Pénélope Cruz et d’Adam Driver, dans lequel il jouera le pilote de Formule 1 Piero Taruffi. Il succède à l’une des figures majeures de l’univers Marvel, Chris Evans, lauréat en 2022.