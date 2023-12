Le Petit Q : quand la réalité virtuelle prend la place des artistes

Si l’on connaît le marché florissant des influenceurs depuis désormais plusieurs années, celui des influenceurs virtuels prend de plus en plus d’ampleur. Il y a quelques jours, une influenceuse générée par l'intelligence artificielle a fait parler d’elle. Aitana Lopez, influenceuse 2.0 fitness et gaming, décrite comme une Espagnole de 25 ans, au plus de 155 000 abonnés, a été mise en lumière de par ses revenus s’élevant à 10 000 euros par mois sur les réseaux sociaux. Mais la réalité virtuelle s'immisce aussi dans le marché musical, et de nombreux artistes, à l'image de David Guetta, ont eu la surprise de découvrir leurs featurings sans le savoir. Des titres qui se sont même immiscés jusqu'aux plus grandes cérémonies.