Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 23 septembre : Anne Hidalgo était l’invitée de France Inter, la bienveillance était invitée chez Jean-Jacques Bourdin, on prend des nouvelles du parti du divertissement aka La France Insoumise et le retour d’Ingrid Levavasseur.