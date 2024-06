Le Petit Q : Robert De Niro attaque Donald Trump devant le tribunal de New York

Aujourd’hui dans son Petit Q, Willy Papa débrief l’attaque de Robert De Niro devant le tribunal de New York où comparait Donald Trump. Alors que le candidat aux élections présidentielles était attendu ce mardi devant le tribunal de New York pour la dernière ligne droite de son procès, où il est accusé d’avoir caché des paiements à une actrice X, l’acteur Robert De Niro a fait irruption et tenu un discours anti-Trump.