Le Petit Q : Russell Brand, le trublion accusé d’agressions sexuelles

Âgé de désormais 48 ans, Russell Brand s’est fait connaître de par ses multiples talents. Humoriste, chanteur, acteur, éditorialiste ou encore animateur de télévision, le britannique est une figure médiatique depuis une vingtaines d’années outre-Manche, de par notamment son rôle « d’amuseur » et pour ses nombreuses frasques. Mais l’ex-mari de Katy Perry est accusé depuis quelques jours de violences psychologiques, viol, et agressions sexuelles. Quatre femmes se sont exprimées à ce sujet au sein des médias britanniques, Times, Sunday Times, ainsi que la chaîne de télévision Channel 4. Elles expliquent toutes avoir été victimes de Russell Brand entre 2006 et 2013, lui qui par ailleurs a, à de nombreuses reprises, été licencié pour certains comportements déplacés.