Le Petit Q : Ryan Reynolds filme intégralement sa coloscopie et vous la fait partager

Aujourd’hui dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de la dernière vidéo de Ryan Reynolds qui a fait le tour du web. Non, il ne s’agit pas du prochain trailer de son film, pas non plus d’une nouvelle vidéo Tik Tok en or, mais… de sa coloscopie.