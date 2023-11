Le Petit Q : Shakira triomphe aux « Latin Gramy Awards » et tacle à nouveau Gérard Piqué

Jeudi dernier, se tenait à Séville, en Andalousie, la cérémonie des Latin Grammy Awards 2023. Une soirée marquée par le triomphe des artistes colombiens comme Karol G et surtout Shakira. L’ex-compagne de Gérard Piqué a remporté deux trophées, et notamment celui prestigieux de la chanson de l’année, intitulée « Shakira : Bzrp Music Sessions, Vol.53 ». Un titre dans lequel, justement, la chanteuse sud-américaine enchaîne les piques contre l’ancien footballeur du FC Barcelone. Le titre a été écouté plus de 1,5 milliards de fois sur Spotify et Youtube. Dans un discours de remerciement, Shakira a d’abord dédié ce titre à ses enfants, Mila et Sasha, avant de déclarer : « Comme l’a dit un jour un ami, il n’y a plus rien dans le passé, on ne se souvient que de l’avenir ». Pendant ce temps-là, le prix de la révélation de l'année a été remis à la Vénuzélienne Joaquina.