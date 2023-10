Le Petit Q : Taylor Swift désormais reine du box-office

La superstar américaine Taylor Swift sort le week-end prochain un film évènement au cinéma sur sa tournée mondiale, The Eras Tour. Et le succès est déjà colossal puisque les préventes de billets ont d’ores et déjà dépassé les 100 milliards de dollars à travers le monde, selon AMC, l’une des plus grandes chaînes de salles de cinémas des Etats-Unis. La sortie du film « L’exorciste-Devotion », également particulièrement attendu a même été devancée sur décision des studios Universal afin de ne pas avoir affaire à un duel titanesque. Une décision semble-t-il judicieuse puisque la suite de L’Exorciste truste le box-office avec des recettes avoisinants les 27,2 millions de dollars. Pendant ce temps-là, l’une des reines de la pop américaine est devenue la première femme à enregistrer 100 millions d’auditeurs sur un mois.