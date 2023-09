Le Petit Q – MTV Video Music Awards : le verre de trop pour Taylor Swift ?

Mardi 12 septembre, près de New York, dans le New Jersey, avait lieu l’édition 2023 des Video Music Awards, présentée par Nicky Minaj. Taylor Swift est sortie grande gagnante de cette soirée en raflant neuf trophées, et a largement fêté ce succès avec quelques verres. Shakira, elle, a également brillé en remportant notamment le prix du « Video vanguard », qui consacre les innovations dans l’industrie de l’enregistrement audiovisuel. Doja Cat, de son côté a ramené son armée de « créatures sur scène ».