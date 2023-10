Le Petit Q : « Une femme en moi », l’autobiographie intimiste de Britney Spears

Ce mardi 24 octobre en France, sort l’une des autobiographies les plus attendues de l’année, celle de Britney Spears, intitulé « La femme en moi ». Une biographie de 324 pages, co-écrite avec le journaliste Sam Lansky à travers laquelle la chanteuse âgée aujourd’hui de 41 ans revient notamment sur son ascension fulgurante qui débute lorsqu’elle n’est encore qu’une adolescente, à peine, dans le Mickey Mouse Club à 11 ans. Un succès planétaire qui l’amènera à vendre plus de 100 millions d’albums à travers le monde. On y retrouve entre autres, dans certains passages qui ont fuité, des révélations sur ses parents, sa relation surmédiatisée avec Justin Timberlake, ou encore son mariage avec Kevin Federline. Le livre aborde aussi ses passages sombres avec sa « descente aux enfers », et son placement sous la tutelle de son père en 2009. Une tutelle de plusieurs années largement décriée par ses fans.