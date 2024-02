Le Petit Q : Universal Music retire tous les titres de son catalogue de TikTok

La guerre entre le géant de la production musicale, Universal Music et l’un des mastodontes des réseaux sociaux, TikTok, est déclarée. Alors que les deux sociétés discutaient ces derniers jours autour d’un renouvellement d’un accord datant de 2021, les négociations ont finalement échoué ce mercredi 31 janvier, mettant fin au contrat en cours. Dans la foulée, Universal Music a annoncé retirer l’intégralité de ses morceaux du catalogue de TikTok. En cause selon Universal, le réseau social chinois tirerait les revenus des droits d’auteur vers le bas et ne respecterait pas un juste partage de la valeur ajoutée. Enorme coup dur pour TikTok quand on sait qu’Universal possède les droits sur des stars internationales comme Taylor Swift, Adèle ou encore Billie Eilish. Universal explique également que TikTok aurait favorisé le développement de l’IA, ce qui représente pour eux un vrai risque relatif au remplacement des artistes.